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Офис Фонда содействия инновациям в центре Москвы выставлен на продажу

Этот объект принадлежит беглому банкиру Георгию Беджамову, приговоренному за растрату к 14 годам колонии
Екатерина Волкова
Консультанты считают, что особняк Беджамова заинтересует инвесторов, возможно, его удастся продать с первой попытки
Консультанты считают, что особняк Беджамова заинтересует инвесторов, возможно, его удастся продать с первой попытки / Михаил Джапаридзе / ТАСС

Арбитражный управляющий экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова выставил на продажу в рамках процедуры банкротства бизнесмена особняк на 1713 кв. м, расположенный в Большом Златоустинском переулке в Басманном районе Москвы. Соответствующее уведомление размещено на сайте Российского аукционного дома. Стартовая цена лота составляет 656,3 млн руб. Торги должны состояться 9 апреля.

Беджамов еще в 2018 г. был признан банкротом. Общая сумма его долга перед кредиторами составляет более 3,7 млрд руб. Сам он двумя годами ранее уехал из России. В декабре прошлого года Хамовнический районный суд Москвы заочно приговорил Беджамова к 14 годам колонии по делу о присвоении свыше 156 млрд руб., принадлежащих Внешпромбанку (входил в топ-40 крупнейших банков России, Центробанк отозвал у него лицензию в 2016 г.). По версии следствия, в апреле 2009 г. он вместе со своей сестрой и главой банка Ларисой Маркус, а также другими топ-менеджерами финансовой организации создал преступную группу с целью хищения у нее денежных средств. Они выдавали невозвратные кредиты, а также списывали средства с депозитов клиентов без их ведома, в результате чего присвоили себе более 156 млрд руб. В 2017 г. Маркус была приговорена к 8,5 года лишения свободы, а в январе 2024 г. этот срок увеличили до 13 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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