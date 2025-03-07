Офис Фонда содействия инновациям в центре Москвы выставлен на продажу

Беджамов еще в 2018 г. был признан банкротом. Общая сумма его долга перед кредиторами составляет более 3,7 млрд руб. Сам он двумя годами ранее уехал из России. В декабре прошлого года Хамовнический районный суд Москвы заочно приговорил Беджамова к 14 годам колонии по делу о присвоении свыше 156 млрд руб., принадлежащих Внешпромбанку (входил в топ-40 крупнейших банков России, Центробанк отозвал у него лицензию в 2016 г.). По версии следствия, в апреле 2009 г. он вместе со своей сестрой и главой банка Ларисой Маркус, а также другими топ-менеджерами финансовой организации создал преступную группу с целью хищения у нее денежных средств. Они выдавали невозвратные кредиты, а также списывали средства с депозитов клиентов без их ведома, в результате чего присвоили себе более 156 млрд руб. В 2017 г. Маркус была приговорена к 8,5 года лишения свободы, а в январе 2024 г. этот срок увеличили до 13 лет.