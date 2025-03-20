На месте «Снежкома» может появиться жилье или коммерческая недвижимость

«Снежком» – первый в России круглогодичный горнолыжный курорт, он был построен в 2008 г. одним из крупнейших на тот момент девелоперов Московского региона – группой СУ-155 Михаила Балакина. В 2015 г. эта компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые в итоге привели к банкротству всех ее структур, включая «Снежную горку». Крупнейшим кредитором последней изначально был банк «Санкт-Петербург», который в 2021 г. переуступил права требования к заемщику «Р1-лигал», следует из судебных материалов. А в 2023 г. подмосковные власти приняли решение о сносе «Снежкома» в связи с аварийным состоянием комплекса. Его демонтаж на сегодняшний момент практически завершен. Бывший конкурсный управляющий «Снежной горки» Роман Носов уточнил, что работы закончатся до конца весны этого года.