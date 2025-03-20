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На месте «Снежкома» может появиться жилье или коммерческая недвижимость

Земля под теперь уже бывшим горнолыжным курортом переходит кредитору комплекса
Екатерина Волкова
Денис Воронин / Агентство «Москва»
Денис Воронин / Агентство «Москва»

Подмосковный арбитраж утвердил мировое соглашение между ООО «Снежная горка», владельцем бывшего красногорского горнолыжного курорта «Снежком», и его единственным кредитором – фирмой «Р1-лигал». Последнему в рамках этого договора будут переданы в счет погашения долга в размере 1,88 млрд руб. четыре земельных участка на 6,3 га и три объекта капитального строительства на 65 кв. м в Павшинской пойме, следует из решения суда, опубликованного в самом конце прошлого года. В материалах дела также сказано, что рыночная стоимость этого имущества составляет 2,1 млрд руб., поэтому кредитор должен был компенсировать разницу до 1 марта этого года. Сделал ли он это, не известно. Запрос в «Р1-лигал» остался без ответа.

«Снежком» – первый в России круглогодичный горнолыжный курорт, он был построен в 2008 г. одним из крупнейших на тот момент девелоперов Московского региона – группой СУ-155 Михаила Балакина. В 2015 г. эта компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые в итоге привели к банкротству всех ее структур, включая «Снежную горку». Крупнейшим кредитором последней изначально был банк «Санкт-Петербург», который в 2021 г. переуступил права требования к заемщику «Р1-лигал», следует из судебных материалов. А в 2023 г. подмосковные власти приняли решение о сносе «Снежкома» в связи с аварийным состоянием комплекса. Его демонтаж на сегодняшний момент практически завершен. Бывший конкурсный управляющий «Снежной горки» Роман Носов уточнил, что работы закончатся до конца весны этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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