На месте «Снежкома» может появиться жилье или коммерческая недвижимость

На месте «Снежкома» может появиться жилье или коммерческая недвижимостьЗемля под теперь уже бывшим горнолыжным курортом переходит кредитору комплекса
Подмосковный арбитраж утвердил мировое соглашение между ООО «Снежная горка», владельцем бывшего красногорского горнолыжного курорта «Снежком», и его единственным кредитором – фирмой «Р1-лигал». Последнему в рамках этого договора будут переданы в счет погашения долга в размере 1,88 млрд руб. четыре земельных участка на 6,3 га и три объекта капитального строительства на 65 кв. м в Павшинской пойме, следует из решения суда, опубликованного в самом конце прошлого года. В материалах дела также сказано, что рыночная стоимость этого имущества составляет 2,1 млрд руб., поэтому кредитор должен был компенсировать разницу до 1 марта этого года. Сделал ли он это, не известно. Запрос в «Р1-лигал» остался без ответа.
«Снежком» – первый в России круглогодичный горнолыжный курорт, он был построен в 2008 г. одним из крупнейших на тот момент девелоперов Московского региона – группой СУ-155 Михаила Балакина. В 2015 г. эта компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые в итоге привели к банкротству всех ее структур, включая «Снежную горку». Крупнейшим кредитором последней изначально был банк «Санкт-Петербург», который в 2021 г. переуступил права требования к заемщику «Р1-лигал», следует из судебных материалов. А в 2023 г. подмосковные власти приняли решение о сносе «Снежкома» в связи с аварийным состоянием комплекса. Его демонтаж на сегодняшний момент практически завершен. Бывший конкурсный управляющий «Снежной горки» Роман Носов уточнил, что работы закончатся до конца весны этого года.