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Апартаменты в Москве после отмены льготной ипотеки продаются лучше квартир

Жилье в новостройках стоит дороже, поэтому покупатели активнее приобретают более дешевые варианты
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

С момента фактической отмены льготной ипотеки в июле 2024 г. по февраль этого года в старых границах Москвы было зарегистрировано 37 433 договора долевого участия в строительстве жилья, подсчитала компания «Метриум». По ее данным, это на 22,4% меньше, чем было в аналогичный период годом ранее. Как следует из ее сообщения, основное падение было зафиксировано в массовом сегменте и бизнес-классе, покупатели квартир в которых, как правило, и пользовались различными программами кредитования. Так, продажи в первом сегменте сократились  на 31% (до 17 450 лотов), во втором –  на 19,1% (до 15 178 квартир). При этом, по данным «Метриума», продажи столичных апартаментов с июля 2024 г. по февраль 2025 г. упали лишь на 14% до 3226 лотов. Реализация квартир в новостройках действительно снижается значительно быстрее, чем апартаментов, подтверждает тенденцию представитель сервиса BnMap.pro. По его статистике, у первых данный показатель сократился с июля 2024 г. на 20% до 38 100 штук, тогда как у вторых – на 12% до 3400 штук.

Спрос на квартиры снизился из-за дорогих рыночных кредитов, сворачивания льготных программ и ужесточения условий семейной ипотеки, объясняет управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. А на продажи апартаментов, по его словам, повлияло и постепенное сокращение предложения после фактического запрета на строительство такого типа недвижимости в Москве и смены статуса ряда проектов на жилые. По данным «Метриума», в феврале на рынке продавалось 6285 апартаментов, тогда как в июле прошлого года их было 7355. Таким образом, число лотов снизилось на 14,5%. Тогда как количество квартир за этот период, наоборот, увеличилось на 5,9% до 43 450 штук.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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