Апартаменты в Москве после отмены льготной ипотеки продаются лучше квартир

С момента фактической отмены льготной ипотеки в июле 2024 г. по февраль этого года в старых границах Москвы было зарегистрировано 37 433 договора долевого участия в строительстве жилья, подсчитала компания «Метриум». По ее данным, это на 22,4% меньше, чем было в аналогичный период годом ранее. Как следует из ее сообщения, основное падение было зафиксировано в массовом сегменте и бизнес-классе, покупатели квартир в которых, как правило, и пользовались различными программами кредитования. Так, продажи в первом сегменте сократились на 31% (до 17 450 лотов), во втором – на 19,1% (до 15 178 квартир). При этом, по данным «Метриума», продажи столичных апартаментов с июля 2024 г. по февраль 2025 г. упали лишь на 14% до 3226 лотов. Реализация квартир в новостройках действительно снижается значительно быстрее, чем апартаментов, подтверждает тенденцию представитель сервиса BnMap.pro. По его статистике, у первых данный показатель сократился с июля 2024 г. на 20% до 38 100 штук, тогда как у вторых – на 12% до 3400 штук.