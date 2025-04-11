L’Oreal закрыла крупнейшую в этом году сделку на рынке гибких офисов

L’Oreal более 30 лет занимала около 10 000 кв. м площадей в бизнес-центре «Голутвинская Слобода» в 1-м Голутвинском переулке у ст. м. «Полянка», напоминают консультанты. Они объясняют решение компании переехать в другое место желанием иметь более современный офис. Возможно также, что это связано с учетом текущей конъюнктуры рынка и активно растущих ставок на качественные проекты в «Голутвинской Слободе», уточняет директор по представлению интересов арендаторов департамента офисной недвижимости Nikoliers Франсуа Нонненмашер. Если помещения арендованы как рабочие места, то общие расходы со стороны L’Oreal составят 601–681 млн руб. в год, говорит исполнительный директор Remain Александр Богданов. Если же речь идет о классической аренде, то компания, по его словам, будет платить порядка 450 млн руб. в год. Стоимость рабочего места там составляет 60 000–65 000 в месяц, говорит заместитель коммерческого директора Business Club Степан Зайцев. Об этом же говорит и Нонненмашер.