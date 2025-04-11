L’Oreal закрыла крупнейшую в этом году сделку на рынке гибких офисов

L’Oreal закрыла крупнейшую в этом году сделку на рынке гибких офисовОна арендовала почти 6500 кв.м в комплексе «АФИ Галерея» у Белорусского вокзала
Французская косметическая компания L’Oreal договорилась об аренде 6444 кв. м (835 рабочих мест) в гибком офисе в многофункциональном комплексе «АФИ Галерея» рядом со ст. м. «Белорусская» в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к обеим сторонам сделки. По их словам, стороны уже подписали договор. В Ricci, которую на рынке называют консультантом сделки, от комментариев отказались. Представитель AFI Development, выступающей девелопером «АФИ Галереи», не стал комментировать запрос «Ведомостей». В L’Oreal не ответили на запрос.
Многофункциональный центр «АФИ Галерея», включающий в себя магазины, рестораны и гибкие рабочие места, введен в эксплуатацию в I квартале этого года. Это новый проект сервисных офисов AFI Development. В январе «Коммерсантъ» писал, что девелопер передаст в управление собственному оператору AFI Flex 9200 кв. м (1300 рабочих мест) в данном проекте.
L’Oreal более 30 лет занимала около 10 000 кв. м площадей в бизнес-центре «Голутвинская Слобода» в 1-м Голутвинском переулке у ст. м. «Полянка», напоминают консультанты. Они объясняют решение компании переехать в другое место желанием иметь более современный офис. Возможно также, что это связано с учетом текущей конъюнктуры рынка и активно растущих ставок на качественные проекты в «Голутвинской Слободе», уточняет директор по представлению интересов арендаторов департамента офисной недвижимости Nikoliers Франсуа Нонненмашер. Если помещения арендованы как рабочие места, то общие расходы со стороны L’Oreal составят 601–681 млн руб. в год, говорит исполнительный директор Remain Александр Богданов. Если же речь идет о классической аренде, то компания, по его словам, будет платить порядка 450 млн руб. в год. Стоимость рабочего места там составляет 60 000–65 000 в месяц, говорит заместитель коммерческого директора Business Club Степан Зайцев. Об этом же говорит и Нонненмашер.
В целом формат сервисных офисов сейчас очень востребован, так как он предполагает готовые рабочие места с полным набором услуг для комфортной работы, говорит Зайцев. Тем более что этот объект расположен в одном из ключевых деловых центров города – Белорусском деловом районе, где в непосредственном окружении находятся крупные бизнес-центры – AFI Square, AFI2B, строящийся проект Frame Workplace и Valtri, напоминает партнер NF Group Мария Зимина. При этом, по ее словам, само место имеет отличную транспортную и пешеходную доступность, а также развитую сопутствующую инфраструктуру..
Сама сделка станет крупнейшей на рынке гибких офисов в этом году, говорят в Nikoliers. По ее данным, ранее неназванная IT-компания сняла в Aspace «Технопарк» 421 рабочее место. Общий объем транзакций на рынке сервисных офисов в I квартале 2025 г. составил 19 000 кв. м, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, говорит представитель Nikoliers.
В Москве сохраняется дефицит предложения качественных офисных помещений, указывают в NF Group. Уровень вакантности остается минимальным: 5,5% в целом по рынку (1,1% в классе Prime, 6,8% в классе А и 4,9% в классе B).