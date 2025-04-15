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Сбербанк хочет взыскать офис инвесткомпании О1 Properties

Финансовая организация подала иск к владельцу бизнес-центра Vivaldi Plaza у Павелецкого вокзала
Екатерина Волкова
Ведомости
Ведомости

Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы три иска к кипрской Velorum Limited. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», эта компания владеет тремя фирмами, которым принадлежат площади в бизнес-центре Vivaldi Plaza (100 600 кв. м) на Летниковской улице около Павелецкого вокзала. Никаких подробностей в карточках дел на данный момент нет. Источник, близкий к истцу, уточняет, что Сбербанк намерен обратить взыскание на доли в компаниях, на балансе которых и находится Vivaldi Plaza. В финансовой организации на запрос не ответили. Представитель О1 Properties от комментариев отказался.

«Вивальди плаза» была построена в 2009 г., комплекс состоит из четырех корпусов. По словам консультантов, одним из его совладельцев является ФК «БК «Открытие» (входит в группу ВТБ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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