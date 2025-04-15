Сбербанк хочет взыскать офис инвесткомпании О1 Properties

Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы три иска к кипрской Velorum Limited. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», эта компания владеет тремя фирмами, которым принадлежат площади в бизнес-центре Vivaldi Plaza (100 600 кв. м) на Летниковской улице около Павелецкого вокзала. Никаких подробностей в карточках дел на данный момент нет. Источник, близкий к истцу, уточняет, что Сбербанк намерен обратить взыскание на доли в компаниях, на балансе которых и находится Vivaldi Plaza. В финансовой организации на запрос не ответили. Представитель О1 Properties от комментариев отказался.