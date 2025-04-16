Рядом с деловым кварталом Slava появится еще один крупный бизнес-центр

Рядом с деловым кварталом Slava появится еще один крупный бизнес-центрMR Group, вероятно, стала владельцем бывшей площадки «Медстройинвеста» у Белорусского вокзала
MR Group планирует построить на 1-й улице Ямского Поля у ст. м. «Белорусская» премиальный бизнес-центр на 85 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером. Об этом также знает один из партнеров компании. По его словам, комплекс получил название Bell (с английского «колокол»), о нем будет объявлено в ближайшее время. Это будет 48-этажная башня, ввести ее в эксплуатацию планируется в конце 2028 г. Представитель MR Group от комментариев отказался.
Участок на 0,5 га, на котором планируется строительство комплекса, ранее принадлежал «Медстройинвесту» Жомарта Каменова. Эта компания получила от мэрии Москвы целый ряд площадок в городе в обмен на строительство медицинских центров. Большинство проектов так и не были реализованы. У кого MR Group приобрела актив на 1-й улице Ямского Поля, узнать не удалось.