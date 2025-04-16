Рядом с деловым кварталом Slava появится еще один крупный бизнес-центр

MR Group планирует построить на 1-й улице Ямского Поля у ст. м. «Белорусская» премиальный бизнес-центр на 85 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером. Об этом также знает один из партнеров компании. По его словам, комплекс получил название Bell (с английского «колокол»), о нем будет объявлено в ближайшее время. Это будет 48-этажная башня, ввести ее в эксплуатацию планируется в конце 2028 г. Представитель MR Group от комментариев отказался.