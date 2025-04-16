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Рядом с деловым кварталом Slava появится еще один крупный бизнес-центр

MR Group, вероятно, стала владельцем бывшей площадки «Медстройинвеста» у Белорусского вокзала
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

MR Group планирует построить на 1-й улице Ямского Поля у ст. м. «Белорусская» премиальный бизнес-центр на 85 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером. Об этом также знает один из партнеров компании. По его словам, комплекс получил название Bell (с английского «колокол»), о нем будет объявлено в ближайшее время. Это будет 48-этажная башня, ввести ее в эксплуатацию планируется в конце 2028 г. Представитель MR Group от комментариев отказался.

Участок на 0,5 га, на котором планируется строительство комплекса, ранее принадлежал «Медстройинвесту» Жомарта Каменова. Эта компания получила от мэрии Москвы целый ряд площадок в городе в обмен на строительство медицинских центров. Большинство проектов так и не были реализованы. У кого MR Group приобрела актив на 1-й улице Ямского Поля, узнать не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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