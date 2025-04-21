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Бельгийская Ghelamco, судя по всему, продала свой единственный актив в России

Покупателем ее складского комплекса в подмосковном Дмитрове, скорее всего, стала структура Central Properties
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Бельгийский девелопер Ghelamco договорился о продаже своего единственного актива в России – складского комплекса (243 000 кв. м) в подмосковном Дмитрове. Об этом рассказал источник, близкий к этой компании. Об этом также знают два консультанта, работавшие с данным объектом. Сделка уже закрыта, говорит один из собеседников «Ведомостей». Второй уверяет, что юридически она еще не завершена, но все обязывающие документы между сторонами подписаны. По его словам, они также получили все необходимые разрешения от правительственной комиссии. Кто выступает покупателем склада – точно не известно. Источник, близкий к Ghelamco, говорит, что «по всем признакам это инвесткомпания Central Properties». Именно она была основным претендентом на этот актив, подтверждают два консультанта и топ-менеджер компании, рассматривавший покупку логопарка. В Central Properties и Ghelamco на запросы «Ведомостей» не ответили.

Если Ghelamco действительно нашла покупателя на свой склад, то это фактически означает ее уход из России, говорят консультанты. Сама компания была основана в 1985 г. бизнесменом Полом Гейсеном. Она занимается строительством коммерческой недвижимости в европейских странах (в основном в Бельгии, Франции и Великобритании). Ghelamco начала искать покупателя на складской комплекс в Дмитрове с февраля 2022 г. Им, как рассказывали консультанты, интересовались инвестиционный холдинг «Кама капитал» и УК «Альфа-капитал». «Коммерсантъ» и РБК среди потенциальных претендентов называли также Vesper, Professional Logistics Technologies (создана Российским фондом прямых инвестиций, Mubadala Investments и другими ближневосточными фондами), владельца логопарка «Южные врата» в Домодедове Instone Development, а также НТК бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валерия Субботина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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