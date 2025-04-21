Бельгийская Ghelamco, судя по всему, продала свой единственный актив в России

Бельгийская Ghelamco, судя по всему, продала свой единственный актив в РоссииПокупателем ее складского комплекса в подмосковном Дмитрове, скорее всего, стала структура Central Properties
Бельгийский девелопер Ghelamco договорился о продаже своего единственного актива в России – складского комплекса (243 000 кв. м) в подмосковном Дмитрове. Об этом рассказал источник, близкий к этой компании. Об этом также знают два консультанта, работавшие с данным объектом. Сделка уже закрыта, говорит один из собеседников «Ведомостей». Второй уверяет, что юридически она еще не завершена, но все обязывающие документы между сторонами подписаны. По его словам, они также получили все необходимые разрешения от правительственной комиссии. Кто выступает покупателем склада – точно не известно. Источник, близкий к Ghelamco, говорит, что «по всем признакам это инвесткомпания Central Properties». Именно она была основным претендентом на этот актив, подтверждают два консультанта и топ-менеджер компании, рассматривавший покупку логопарка. В Central Properties и Ghelamco на запросы «Ведомостей» не ответили.
Если Ghelamco действительно нашла покупателя на свой склад, то это фактически означает ее уход из России, говорят консультанты. Сама компания была основана в 1985 г. бизнесменом Полом Гейсеном. Она занимается строительством коммерческой недвижимости в европейских странах (в основном в Бельгии, Франции и Великобритании). Ghelamco начала искать покупателя на складской комплекс в Дмитрове с февраля 2022 г. Им, как рассказывали консультанты, интересовались инвестиционный холдинг «Кама капитал» и УК «Альфа-капитал». «Коммерсантъ» и РБК среди потенциальных претендентов называли также Vesper, Professional Logistics Technologies (создана Российским фондом прямых инвестиций, Mubadala Investments и другими ближневосточными фондами), владельца логопарка «Южные врата» в Домодедове Instone Development, а также НТК бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валерия Субботина.