Бельгийская Ghelamco, судя по всему, продала свой единственный актив в России

Бельгийский девелопер Ghelamco договорился о продаже своего единственного актива в России – складского комплекса (243 000 кв. м) в подмосковном Дмитрове. Об этом рассказал источник, близкий к этой компании. Об этом также знают два консультанта, работавшие с данным объектом. Сделка уже закрыта, говорит один из собеседников «Ведомостей». Второй уверяет, что юридически она еще не завершена, но все обязывающие документы между сторонами подписаны. По его словам, они также получили все необходимые разрешения от правительственной комиссии. Кто выступает покупателем склада – точно не известно. Источник, близкий к Ghelamco, говорит, что «по всем признакам это инвесткомпания Central Properties». Именно она была основным претендентом на этот актив, подтверждают два консультанта и топ-менеджер компании, рассматривавший покупку логопарка. В Central Properties и Ghelamco на запросы «Ведомостей» не ответили.