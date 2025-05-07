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Цены на вторичное жилье фактически перестали расти из-за дорогой ипотеки

Теперь покупательская активность еще снизится из-за майских праздников и сезона отпусков, говорят эксперты
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке Москвы (без учета элитного сегмента) по итогам апреля этого года составила 284 500 руб., подсчитала компания «Инком-недвижимость». По ее данным, цены на готовые квартиры выросли всего на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,6% за год. В «Циане» считают, что вторичка в апреле в среднем стоила 370 700 руб. за квадрат. Это на 1,1% больше, чем было в марте, и на 4,1% – чем год назад. В сервисе «Яндекс недвижимость» говорят о 459 000 руб. за 1 кв. м (+0,9 и 7,1% соответственно), но он считает не среднюю цену, а медианную. Несмотря на разницу в цифрах, опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что в реальном выражении столичное жилье дешевеет, учитывая годовую инфляцию. Минэкономразвития на 28 апреля оценивало ее в 10,34%.

Похожая ситуация складывается в Подмосковье и новой Москве, хотя в последнем регионе темпы роста цен на вторичку более высокие. По данным «Циана», за год квадрат там подорожал на 6,2% до 249 000 руб. В «Яндекс недвижимости» говорят о 257 000 руб. (+8,9%), в «Этажах» – о 204 600 руб. (+2,9%). А вот по сравнению с мартом стоимость квартир в новой Москве практически не изменилась, говорит представитель первой компании.

В «Циане» заметили небольшой прирост в 0,4%, а в «Этажах» даже говорят о снижении средней цены на уровне 0,2–0,3%. По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, более выраженная годовая динамика связана с активным строительством Троицкой линии метро и высоким спросом на компактные студии, которых не так много в старой Москве.

В Подмосковье, по данным «Инком-недвижимости», метр подорожал на 0,3% за апрель и на 1,6% за год до 144 800 руб. По подсчетам «Циана», цена на вторичку в этом регионе выросла на 0,4% за последний месяц и на 0,5% за год (до 166 900 руб. за квадрат). А в «Яндекс недвижимости» утверждают, что медианная стоимость жилья на вторичном рынке Подмосковья снизилась – на 2,6% за год и на 0,1% за месяц (до 155 000 руб. за 1 кв. м). Представитель сервиса объясняет это высокой конкуренцией со стороны новостроек и загородной недвижимости. Кроме того, в экспозиции на вторичном рынке Подмосковья представлено много однотипных квартир, так как более половины предложения сосредоточено в нескольких десятках крупных жилых комплексов, добавляет Попов. Все это, по его словам, обостряет конкуренцию и влияет на цены.

Андрей Гордеев / Ведомости

Но главной причиной стагнации на рынке готовых квартир Московского региона остается дорогая ипотека, которая сдерживает спрос, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их словам, сейчас практически все сделки проходят с использованием наличных средств, но таких покупателей немного. Как вариант – альтернативные сделки. В итоге из-за низкого спроса накапливается предложение. На этом фоне часть собственников в последние месяцы снизили цены, отмечает ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов. Вторичка начнет дорожать более серьезными темпами только в случае существенного снижения ключевой ставки, удешевления жилищных кредитов и падения ставок по вкладам до 10%, считает директор направления «вторичный рынок» «Инком-недвижимости» Сергей Шлома. Тогда, по его мнению, на рынок вернутся ипотечные покупатели, а банковские вкладчики начнут искать новые инструменты для вложений. Но это, полагает Шлома, произойдет не скоро.

Более того, как отмечают эксперты, в ближайшие месяцы стагнация в сегменте готовых квартир усилится в связи со снижением покупательской активности из-за майских праздников и начала сезона отпусков. При этом, несмотря на прогнозы экспертов, пока продажи вторичного жилья растут. К примеру, в Москве управление Росреестра в январе – марте (за апрель данных еще нет) зарегистрировало 33 909 сделок с готовыми квартирами. А это на 12,4% больше, чем было в I квартале прошлого года. Такую динамику эксперты объясняют низкой базой начала 2024 г. и переориентацией части покупателей новостроек на более дешевую вторичную недвижимость.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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