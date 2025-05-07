Цены на вторичное жилье фактически перестали расти из-за дорогой ипотеки

В Подмосковье, по данным «Инком-недвижимости», метр подорожал на 0,3% за апрель и на 1,6% за год до 144 800 руб. По подсчетам «Циана», цена на вторичку в этом регионе выросла на 0,4% за последний месяц и на 0,5% за год (до 166 900 руб. за квадрат). А в «Яндекс недвижимости» утверждают, что медианная стоимость жилья на вторичном рынке Подмосковья снизилась – на 2,6% за год и на 0,1% за месяц (до 155 000 руб. за 1 кв. м). Представитель сервиса объясняет это высокой конкуренцией со стороны новостроек и загородной недвижимости. Кроме того, в экспозиции на вторичном рынке Подмосковья представлено много однотипных квартир, так как более половины предложения сосредоточено в нескольких десятках крупных жилых комплексов, добавляет Попов. Все это, по его словам, обостряет конкуренцию и влияет на цены.