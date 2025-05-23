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В крупнейших деловых районах Москвы практически не осталось свободных офисов

В предыдущие годы там строили слишком мало бизнес-центров
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Средняя доля свободных площадей в бизнес-центрах, расположенных в отдельных деловых районах Москвы, достигла критически низкого уровня. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. К таковым она относит, к примеру, территорию у Павелецкого вокзала, где, по ее данным на середину мая этого года, вакантными оставались лишь 0,8% помещений (примерно 5200 кв. м). При этом за год этот показатель снизился на 2,2 процентного пункта (п. п.). Аналогичная ситуация складывается и в Басманном районе, а также в деловом центре «Москва-сити». Там на середину мая было доступно 4347 и 13 500 кв. м, т. е. 0,9% от общего предложения в данных местах. В мае 2024 г. уровень свободных площадей там был выше – 1 и 2,2%.

Похожая информация и у других консультантов. Представитель Nikoliers, в частности, указывает, что в «Москва-сити» и на «Павелецкой» вакансия сейчас составляет порядка 1%, в районе «Курской», которая расположена на территории Басманного района, – 0,9%. В Commonwealth Partnership (CMWP) и NF Group говорят об 1–1,1% свободных офисов у Павелецкого вокзала. В «Москва-сити» и Басманном районе, по их статистике, свободных площадей также меньше, чем в среднем по рынку: 1,9–2,3 и 2–2,3% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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