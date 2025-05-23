В крупнейших деловых районах Москвы практически не осталось свободных офисов

Средняя доля свободных площадей в бизнес-центрах, расположенных в отдельных деловых районах Москвы, достигла критически низкого уровня. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. К таковым она относит, к примеру, территорию у Павелецкого вокзала, где, по ее данным на середину мая этого года, вакантными оставались лишь 0,8% помещений (примерно 5200 кв. м). При этом за год этот показатель снизился на 2,2 процентного пункта (п. п.). Аналогичная ситуация складывается и в Басманном районе, а также в деловом центре «Москва-сити». Там на середину мая было доступно 4347 и 13 500 кв. м, т. е. 0,9% от общего предложения в данных местах. В мае 2024 г. уровень свободных площадей там был выше – 1 и 2,2%.