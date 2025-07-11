На территории завода в Люберцах появится индустриальный парк

На территории завода в Люберцах появится индустриальный паркЕго строительством займется компания, возможно связанная с основателем группы «Стальмост» Игорем Юзефовичем
Компания «Завод» построит на бывшей территории Люберецкого завода мостостроительного оборудования в Подмосковье крупный индустриальный парк. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой фирмой. Они уточняют, что на 3 га появится комплекс формата light industrial (под размещение производств легкой промышленности) общей площадью 50 000 кв. м. Представитель «Завода» эту информацию подтвердил. По его словам, первая очередь проекта будет введена в эксплуатацию уже в конце этого года. Ее параметры он не раскрыл.
Девелопер будущего комплекса связан с бизнесменом Игорем Юзефовичем, уверяют собеседники «Ведомостей». По данным «СПАРК-Интерфакса», он действительно был владельцем «Завода» до мая 2025 г., но затем продал компанию Анатолию Семерухину. Впрочем, по словам двух консультантов, он по-прежнему участвует в проекте индустриального парка. Семерухин на запрос не ответил. Связаться с Юзефовичем не удалось. Представитель «Завода» связь с последним отрицает.