На территории завода в Люберцах появится индустриальный парк

Компания «Завод» построит на бывшей территории Люберецкого завода мостостроительного оборудования в Подмосковье крупный индустриальный парк. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой фирмой. Они уточняют, что на 3 га появится комплекс формата light industrial (под размещение производств легкой промышленности) общей площадью 50 000 кв. м. Представитель «Завода» эту информацию подтвердил. По его словам, первая очередь проекта будет введена в эксплуатацию уже в конце этого года. Ее параметры он не раскрыл.