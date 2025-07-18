Московские новостройки по итогам сделок подорожали впервые за четыре месяца

Средняя стоимость квартир в новостройках в старых границах Москвы в июне этого года составила 485 207 руб. за 1 кв. м, подсчитал сервис BnMAP.pro по итогам закрытых сделок. По его данным, это на 0,4% больше, чем было в мае. Таким образом, первичное жилье в столице подорожало впервые за последние четыре месяца: цена квадрата в мае сократилась на 2,6%, в апреле – на 1,2%, а в марте – на 2%. В феврале же стоимость лотов в новостройках выросла на 12% по отношению к предыдущему месяцу. О стабилизации цен на первичке в старой Москве в июне говорит и представитель компании «Циан». По его данным, местные новостройки в этом месяце по итогам сделок стоили в среднем 484 000 руб. за 1 кв. м, что на 0,02% превышает майские показатели. Впрочем, если не считать элитный сегмент, то квадрат, наоборот, подешевел на 1,1%.