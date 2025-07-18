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Московские новостройки по итогам сделок подорожали впервые за четыре месяца

Это связано в том числе с сокращением размера скидок у девелоперов
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя стоимость квартир в новостройках в старых границах Москвы в июне этого года составила 485 207 руб. за 1 кв. м, подсчитал сервис BnMAP.pro по итогам закрытых сделок. По его данным, это на 0,4% больше, чем было в мае. Таким образом, первичное жилье в столице подорожало впервые за последние четыре месяца: цена квадрата в мае сократилась на 2,6%, в апреле – на 1,2%, а в марте – на 2%. В феврале же стоимость лотов в новостройках выросла на 12% по отношению к предыдущему месяцу. О стабилизации цен на первичке в старой Москве в июне говорит и представитель компании «Циан». По его данным, местные новостройки в этом месяце по итогам сделок стоили в среднем 484 000 руб. за 1 кв. м, что на 0,02% превышает майские показатели. Впрочем, если не считать элитный сегмент, то квадрат, наоборот, подешевел на 1,1%.

Новостройки стали медленно расти в цене на фоне сокращения размеров скидок у застройщиков, объясняет руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Хотя, по его словам, число проектов, в которых предлагается дисконт, увеличилось. Кроме того, большинство девелоперов продолжают регулярно индексировать стоимость квартир, отмечает эксперт. Попов также добавляет, что новые жилые комплексы сейчас чаще выходят на рынок и вовсе без скидок, стоимость метра в них, как правило, среднерыночная. А в некоторых случаях даже выше, добавляет представитель BnMAP.pro.

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