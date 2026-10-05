Рядом с «Москва-сити» появится еще один крупный офисный комплекс

Рядом с «Москва-сити» появится еще один крупный офисный комплексЕго строительством будет заниматься Capital Group
Входящее в Capital Group ООО «Персеяпрофи» разрабатывает проект офисного комплекса на ул. Кульнева напротив делового центра «Москва-сити». Это следует из инженерно-топографического плана, который опубликован на сайте столичной мэрии. Параметры будущего объекта там не указаны. Однако, по данным «СПАРК-Интерфакса», в самом конце сентября еще одна структура Capital Group – ООО «Эвес» – вместе с городской фирмой КРТ учредили ООО «Кульнева». Эта организация будет выступать оператором реорганизации в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) 0,9 га по одноименному адресу. Там планируется строительство общественно-делового центра на 60 000 кв. м. Представитель Capital Group от комментариев отказался.
Права на данную площадку ранее принадлежали компании «Легион девелопмент», созданной бывшим владельцем «Росгосстраха» Даниилом Хачатуровым. Она хотела возвести там многофункциональный центр «Легион VI» площадью около 85 000 кв. м. Но в итоге власти Москвы отказались от его реализации из-за высокой транспортной нагрузки на Кутузовский проспект и «Москва-сити».