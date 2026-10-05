Рядом с «Москва-сити» появится еще один крупный офисный комплекс

Входящее в Capital Group ООО «Персеяпрофи» разрабатывает проект офисного комплекса на ул. Кульнева напротив делового центра «Москва-сити». Это следует из инженерно-топографического плана, который опубликован на сайте столичной мэрии. Параметры будущего объекта там не указаны. Однако, по данным «СПАРК-Интерфакса», в самом конце сентября еще одна структура Capital Group – ООО «Эвес» – вместе с городской фирмой КРТ учредили ООО «Кульнева». Эта организация будет выступать оператором реорганизации в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) 0,9 га по одноименному адресу. Там планируется строительство общественно-делового центра на 60 000 кв. м. Представитель Capital Group от комментариев отказался.