Продажи офисов в Москве сократились почти на треть

В январе – сентябре в Москве было продано 213 000 кв. м офисных площадей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IPG.Estate. По ее данным, это на 29% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. О снижении спроса на помещения в столичных бизнес-центрах говорят и другие консультанты. Так, в Commonwealth Partnership (CMWP) утверждают, что за девять месяцев общий объем реализации офисов сократился год к году на 21% до 250 485 кв. м. По оценке Bright Rich | Corfac International, в первые три квартала приобрели 478 800 кв. м помещений (-50,5% год к году). Правда, количество сделок при этом выросло на 30% до 689, добавляет представитель компании.