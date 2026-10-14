Продажи офисов в Москве сократились почти на треть

Продажи офисов в Москве сократились почти на третьСпрос на помещения в бизнес-центрах падает на фоне снижения деловой активности
В январе – сентябре в Москве было продано 213 000 кв. м офисных площадей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IPG.Estate. По ее данным, это на 29% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. О снижении спроса на помещения в столичных бизнес-центрах говорят и другие консультанты. Так, в Commonwealth Partnership (CMWP) утверждают, что за девять месяцев общий объем реализации офисов сократился год к году на 21% до 250 485 кв. м. По оценке Bright Rich | Corfac International, в первые три квартала приобрели 478 800 кв. м помещений (-50,5% год к году). Правда, количество сделок при этом выросло на 30% до 689, добавляет представитель компании.
Такую динамику руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева объясняет замедлением деловой активности в городе. Руководитель стратегии развития коммерческой недвижимости ГК «Гранель» Дарья Петрова считает, что покупатели не столько отказываются от приобретения офисов, сколько выжидают. Она напоминает, что кредиты по-прежнему дорогие, а инвестиционная активность находится на умеренном уровне, поэтому компании и частные инвесторы дольше принимают решения и чаще откладывают крупные покупки.