Как совместить в офисе несколько поколений сотрудников

До двух третей российских работодателей, по данным Superjob.ru, считают наиболее эффективными сотрудников в возрасте от 26 до 34 лет. В том, что эффективность не зависит от возраста, убеждены лишь 5% опрошенных. Рекрутинговые компании отмечают, что работники старше 40 называют поиск хорошей работы в России без рекомендаций и личных связей задачей очень сложной.

Особенности национального эйджизма сильно выражены в ритейле, общественном питании и фронт-офисах крупных бизнесов. Компании, сознательно нанимающие «тех, кому за...» и считающие работников старше 35 лет наиболее эффективными, можно пересчитать по пальцам. Ярким примером, пожалуй, является компания «Теремок», которая не раз подтверждала, что именно зрелые сотрудники в этой нише вызывают особенное доверие клиентов.

Западные корпорации, как водится, оказались более продвинутыми в вопросе найма возрастного персонала. Volkswagen зовет своих сотрудников, вышедших на пенсию, обратно в офисы, ожидая, что эти люди будут отличными менторами для нового поколения. В скандинавских странах возрастные сотрудники являются активной частью корпоративной культуры.

Впрочем, работать «на одном поле» сотрудникам разных возрастов, по мнению кадровиков, становится все сложнее. Представители рекрутинговых компаний давно выделяют в отдельную группу так называемые советские поколения (специалисты, родившиеся в СССР) и «капиталистические» (родившиеся после 1991 г.). Реалии же сегодняшнего дня – три поколения в одном офисе, а в будущем специалисты не исключают того, что в одном пространстве будет единовременно трудиться до пяти поколений.

Актуальность теме придает российская пенсионная реформа, которая уже в самом ближайшем будущем заставит работодателей по-новому взглянуть на старшее поколение и задуматься о его полноценной интеграции в офисы, фактически построенные для поколения Y. Каким же должен быть офис «широкого возрастного диапазона»?

Интерьерная диверсификация

Рекрутинговые компании отмечают, что с повышением качества и продолжительности жизни, культуры заботы о здоровье в ближайшем будущем работать, при желании, можно будет вообще всю жизнь. До 90% сотрудников всех возрастов признавались кадровикам, что ненавидят open space. Среди причин – отсутствие личного пространства, постоянный белый шум и невозможность сконцентрироваться. Доля подобных ответов среди возрастных сотрудников была выше.

То, от чего все компании уходили 10–15 лет назад, – кабинетная рассадка – в переосмысленном виде возвращается в офисы по всему миру. В том числе и потому, что ценным зрелым сотрудникам нужно создавать более тихие рабочие места. Совсем не обязательно все пространство делить на кабинеты – можно оборудовать два-три, для тех, кто нуждается в тишине и либо будет находиться в таком помещении постоянно, либо станет приходить для выполнения работы, требующей высокой концентрации.

По прогнозам Regus, уже к 2030 г. в самых развитых экономиках мира 8–13% сотрудников, включая людей старшего поколения, будут работать в гибких рабочих пространствах. Гибкость в данном случае подразумевает именно высокий уровень адаптивности пространства к индивидуальным потребностям и рабочим задачам.

Главней всего – погода в офисе

Верочка из отдела продаж привыкла, что дома плюс 26, и приходит в офис в январе в шелковых блузах. У Александра Семеновича из департамента аналитики, если в офисе выше плюс 23, начинаются проблемы с сердцем. Неудивительно, что офисный микроклимат называется кадровиками среди первых пяти причин конфликтов. Работодателям придется искать компромиссные решения: возможно, со временем компании станут выделять в офисе теплые и прохладные помещения (так же как сегодня цветом выделяют активные и спокойные пространства) или интегрировать в офис технологии индивидуального микроклимата. Впрочем, для дружбы поколений этот офисный аспект действительно сложно переоценить.

Свет – еще одна основная причина хорошего или плохого самочувствия сотрудников, а также критерий их эффективности и регулятор биоритмов. Кто-то любит теплый свет, кто-то – холодный, кому-то нужна мощная лампа дневного света, кому-то – приглушенный, мягкий светильник. Для сотрудников же старшего поколения свет вообще может быть мощным энергоресурсом, в разы повышающим продуктивность. Теперь вы понимаете, зачем нужен специалист по освещению?

Какие стулья нужны

Результаты исследования HeadHunter, проведенного совместно с компанией «Здоровый офис», свидетельствуют: люди в возрасте от 41 до 50 лет придают большее значение комфорту в офисе, нежели их более молодые коллеги. Комфортное рабочее место – это не просто удобное кресло, но и хорошо организованная обстановка: удобная мебель, которая не мешает движениям и не стесняет их, пространство, где все необходимое под рукой.

Если в офисе трудятся представители хотя бы двух разных поколений, это придется учитывать в оснащении интерьера. Согласитесь, стул, удобный для 20-летнего, совсем не обязательно покажется таковым 30-летнему и уж совсем вряд ли – 50-летнему. Предпочтения могут оказаться неожиданными – часто люди после 50 выбирают спартанскую жесткую мебель, а более молодые сотрудники – напротив, мягкие кресла.

Долой работу от звонка до звонка

По оценкам Regus, сотрудники, работающие удаленно, вдвое чаще сообщают, что любят свою работу, по сравнению со своими коллегами, работающими в традиционном офисе. Сокращение времени на дорогу до работы к 2030 г. позволит сотрудникам ежегодно экономить 3,53 млн часов. Это сопоставимо со временем, которое 2,01 млн человек ежегодно проводят в офисе.

Отбывание в офисе становится анахронизмом: 43% российских работников хотели бы работать удаленно в режиме свободного графика. По данным International Workspace Group, 71% менеджеров по всему миру пользуются возможностями формата удаленной работы хотя бы один раз в неделю, а 53% трудятся так по крайней мере половину рабочей недели. Росту популярности гибкого графика и удаленной работы способствуют технологии будущего. Например, концерн BASF открыл Центр виртуальных ресурсов для проектирования и строительства (VDC), в котором можно получить доступ к информационному моделированию зданий (BIM), а также к другим цифровым инструментам, позволяющим работать удаленно. По данным Colliers International, в России такая практика актуальна для компаний «Вымпелком», «Яндекс», Tele2. За гибкий график и удаленную работу особенно будут благодарны именно сотрудники старше 45 лет – таким образом они смогут работать в максимально продуктивное для себя время: от раннего утра, когда офисы еще закрыты, до глубокой ночи, когда офисы уже закрыты.

Кружки по интересам

Не стоит забывать и об эффективном пространстве для отдыха. Здесь также предпочтения разных поколений будут сильно отличаться: скорее всего, более молодые выберут просто мягкий диван, чтобы в перерывах между работой потупить в телефоне, а люди после 50 – хорошее массажное кресло. Все большее количество компаний организует для своих молодых сотрудников так называемые игровые зоны, где можно дать выход эмоциям, переключиться от рутинных ежедневных задач на яркие впечатления. Ярким примером в этом отношении можно считать компанию Mail.ru Group.

О том, что некоторые офисы стали «дворцами удовольствия» – с курсами иностранных языков, массажными кабинетами и даже спа-зонами, знают все. Именно «неофисные» опции позволяют удерживать людей в офисах. Конечно, вряд ли люди старше 40 будут в восторге от ежедневного посещения фитнес-клуба или «вдохновляющего тренинга». Но им можно предложить что-то более нишевое – например, билет в театр или на хороший концерт, подписку на онлайн-библиотеку или абонемент на лекции об истории кино: стоит все это столько же, но радости принесет несопоставимо больше. Можно пойти еще дальше и, например, разрешить сотрудникам иногда приходить в офис с внуками. Хоть для этого и придется оборудовать мини-сад с аниматорами и воспитателями, вы удивитесь, насколько быстро кадровая текучка канет в Лету. В настоящее время девелоперы все больше и больше думают о включении в свои проекты детских садов, которые пользуются огромным спросом у сотрудников бизнес-центров.