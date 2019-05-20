Недвижимость / Архитектура и дизайн
Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: Весь покрытый зеленью

Весь покрытый зеленью

Зачем бизнес-центрам ландшафтный дизайн
Евгения Лучицкая, официальный представитель Astor Estate, девелопера Делового квартала Neopolis

Небольшие скверы, лужайки, внутренние дворы и атриумы или зеленые крыши не оказывают влияния на стоимость аренды и не приносят прямых доходов владельцу бизнес-центра (БЦ). Но это значимая статусная деталь, которая напрямую влияет на ликвидность.

Наш опыт в деловом квартале Neopolis показывает: благоустроенная территория с парком увеличивает спрос со стороны арендаторов на 10–15%. Изучение спроса на офисные помещения за последние пять лет – мы опрашивали руководителей наших арендаторов – показало: 74% выражают заинтересованность в беговых и прогулочных дорожках, для 49% респондентов важно, какие возможности предлагаются для работы на свежем воздухе (оборудованные общественные и зеленые зоны, площадки для воркаута и др.). Еще около 15% опрошенных заинтересовались зонами для йоги.

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