Режим многих особо охраняемых природных территорий и не предполагает присутствия туристов – они созданы с целью сохранения природного наследия и ведения научно-исследовательской деятельности. Но во многих развитых странах парки активно взаимодействуют с частным бизнесом и получают деньги от инвесторов и жителей, многие парки поддерживает и государство. У администраций парков есть четкое понимание, какие земельные участки предложить инвесторам, что на них можно построить. Есть статистика по посещаемости. Национальные парки опираются на местные ресурсы, чтобы создавать яркие впечатления для посетителей, стимулируют местный бизнес открывать гостиницы, кафе, создавать экскурсионные маршруты. Для оценки социально-экономической эффективности проектов в США, например, используется «Модель эффектов от расходов посетителей Национальной службы парков». Мультипликативный эффект от туризма для экономики – это создание и развитие необходимых производств на сопредельных территориях за счет увеличения спроса на туристические и сопутствующие услуги. Каждый федеральный доллар, вложенный в Службу национальных парков США, приносит $10 в местную экономику благодаря многочисленным бизнесам на прилегающих территориях. Это коллективные средства размещения (гостиницы, мотели); кемпинги; питание в ресторанах, кафе и барах; продажа продуктов питания в местных магазинах; автомобильные заправки и общественный транспорт; рекреационные услуги (прокат оборудования, экскурсии и услуги гидов); розничная торговля (сувениры, спортивные товары и др.). Финские национальные парки и природные территории, на которых возможна организация отдыха, показывают похожие результаты: каждая инвестиция в 1 евро возвращает 10 евро для местной экономики. В Бразилии каждый доллар, инвестированный в охраняемые территории, производит $7 прибыли.