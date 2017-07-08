Тверскую перекрыли
Под улицей прокладывают кабельную канализацию
Автомобильное движение на участке Тверской улицы Москвы перекрыто в выходные и утром в понедельник, 8, 9 и 10 июля. Улицу закрыли из-за работ по устройству кабельной канализации по программе «Моя улица», передает «Интерфакс»
1/10
Дорога перекрыта от Пушкинской до Триумфальной площади, сообщает ТАСС
2/10
Работы закончатся в 05:00 понедельника, обещает мэрия
3/10
Объехать Тверскую улицу можно по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам
4/10
Аналогичное перекрытие запланировано на 1-й Тверской-Ямской улице и участках площади Тверская застава с 00:00 15 июля до 05:00 17 июля, пишет "Интерфакс"
5/10
Заммэра Москвы Петр Бирюков обещал, что все работы по реконструкции Тверской улицы, связанные с перекладкой коммуникаций и заменой асфальта, закончатся к середине августа
6/10
Москвичам, которые пользуются проездом по этой магистрали, заммэра предложил потерпеть, передает «Интерфакс»
7/10
В этом году программа «Моя улица» стартовала в апреле, в нее вошли более 80 городских территорий, в том числе участки Садового, Кремлевского и Бульварного колец
8/10
Московские власти не планируют прекращать работы по благоустройству столицы, а также сворачивать программу «Моя улица»
9/10
Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме
10/10