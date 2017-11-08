10 самых дорогих офисных особняков Москвы в открытой продаже

Евгений Разумный / Ведомости

Как правило, особняки представляют собой замечательные образцы русской архитектуры конца XIX – начала XX века. Многие из них являются памятниками архитектуры, говорит Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России. На фото - главный дом Трубецких на ул. Усачева, который был восстановлен по уцелевшим чертежам XVIII века. В нем сохранена внешняя идентичность, подлинные планировки и даже некоторые элементы декора интерьеров. Особняк (1654 кв. м) приспособлен под коммерческое использование. Продается за 3,18 млрд руб

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