Недвижимость
Галерея
Коммерческая недвижимость

10 самых дорогих офисных особняков Москвы в открытой продаже

Элитные объекты стоят около 30 млрд рублей
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото