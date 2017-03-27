ПИК предлагает выкупить GDR у держателей по $5,101 за бумагу

Группа компаний ПИК в рамках ухода с Лондонской фондовой биржи (LSE) предлагает выкупить GDR у владельцев по $5,101 за бумагу, говорится в сообщении компании.

Цена выкупа предполагает премию в 13% к средневзвешенной цене GDR за предыдущие три месяца и премию в 3% к цене закрытия торгов на LSE 10 марта 2017 г.

Совет директоров ПИК 10 марта принял решение о новой стратегии работы на рынках капитала: девелопер намерен консолидировать торги акциями на Московской бирже с целью повышения ликвидности и провести делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи.