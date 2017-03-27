Минстрой: Ввод жилья в России в 2017 году останется на уровне прошлого года

Минстрой прогнозирует, что в России будет введено до 80 млн кв. м жилья в 2017 г., сообщил руководитель ведомства Михаил Мень.

«Мы должны понимать с вами, что 2017 г. - это как раз год, когда будут вводиться в эксплуатацию те жилые дома, которые закладывались в 2015 г., который был сам по себе экономически очень сложным. Но мы считаем, что от 75 до 80 млн квадратных метров потенциально страна может ввести», - сказал Мень.

Он отметил, что в 2016 г. было введено 80 млн кв. м жилья - несколько ниже рекордных показателей 2015 г., когда показатель составил более 85 млн кв. м.

«2015 г. был рекордным, от этой базы тяжело отталкиваться, но то, что мы преодолели цифру в 80 млн, - это очень хороший результат, при том что небольшое падение, которое произошло, было в основном в рамках индивидуального жилищного строительства, тогда как объемы индустриального жилищного строительства остались на уровне рекордного 2015 г.», - сказал Мень.