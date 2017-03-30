Владельцы элитных квартир Москвы заплатят более 1 млрд рублей налогов в 2017 году

Недавнее увеличение налога на недвижимость в наибольшей степени коснулось элитного сегмента, где ставка налогообложения для большинства квартир сегодня может составлять от 0,2 до 2%. При этом сумма налога на недвижимость рассчитывалась исходя из показателей кадастровой стоимости и площади объектов недвижимости. Специалисты компании Savills подсчитали, сколько налогов заплатят владельцы квартир в 100 самых дорогих домах в центре Москвы.

По их данным, всего в таких домах расположено 5840 квартир. При средней кадастровой стоимости одного лота около 135 млн руб. и средней площади 254,6 кв. м. Средняя кадастровая цена 1 кв. м такой недвижимости составляет около 530 руб. По данным на март 2017 г., совокупная кадастровая стоимость всех элитных квартир, расположенных в 100 зданиях, составляет 687 млрд руб.

Таким образом, в среднем сумма налога, которую заплатит в 2017 г. владелец квартиры, расположенной в одном из 100 дорогих столичных домов, составит около 223 000 руб. Ожидается, что в 2019 г. данный показатель достигнет 372 000 руб. При этом около 10% владельцев вынуждены будут платить весьма ощутимую сумму – свыше 600 000 руб. в год.

По подсчету экспертов Savills, сумма налогов на недвижимость, которую может получить городской бюджет от московских миллионеров, составит по итогам 2017 г. около 1,1 млрд руб. В 2018 г. данный показатель достигнет 1,5 млрд руб., а в 2019 г. – почти 2 млрд руб.