Под второй этап сноса пятиэтажек в Москве попадут более 500 жилых кварталов

Более 500 жилых кварталов, где проживает около 1,6 млн человек, могут попасть во второй этап реновации пятиэтажек в Москве, говорится на сайте департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, более точные параметры программы станут известны после формирования адресного перечня, который будет определяться по итогам обследования жилого фонда, детальной проработки каждого квартала и обязательно с учетом мнения жителей.

Первый этап программы будет реализовываться преимущественно за счет бюджета города.

В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса может быть включено 25 млн кв. м ветхого жилого фонда (около 8000 домов), в котором живут 1,6 млн человек.