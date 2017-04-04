В Госдуме рекомендуют не обязывать риэлторов страховать свою ответственность

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на заседании во вторник рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить в первом чтении законопроект, который устанавливает обязательное страхование ответственности риэлторов, передает «РИА Новости».

Согласно пояснительной записке законопроект предполагает установление обязательного страхования риэлторской деятельности и создание компенсационного фонда, дающего дополнительные гарантии для физических и юридических лиц. Законопроект предполагал, что все риэлторы должны будут проходить аттестацию, вступать в СРО и материально отвечать за свои ошибки. В частности, убытки, причиненные клиенту по вине посредника, подлежат возмещению за счет имущества посредника, страховых выплат по договору обязательного страхования или из компенсационного фонда. Согласно документу размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности риэлтора не может быть менее чем 300 000 руб.

В пояснительной записке комитета ГД по природным ресурсам сообщается, что риэлторская деятельность подпадает под действие закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», однако большая часть сделок с недвижимым имуществом не находится в поле действия этого закона из-за деятельности нелегальных посредников. По данным специалистов, в России риэлторской деятельностью занято свыше 500 000 физических и юридических лиц, определяющих свою профессию как «риэлтор» или «агент по недвижимости», говорится в документе.

На рынке Москвы и Подмосковья, по экспертным оценкам, минимум 100 000 человек работает как частные риэлторы, а не в составе агентств. Авторы законопроекта считали, что механизм страхования легализует их работу, заставит платить налоги и нести ответственность за сделки.

Ранее проект не поддержало правительство, так как, по мнению представителей кабмина, в документе не определяется правовая специфика риэлторской деятельности. Также к законопроекту есть ряд других существенных замечаний юридического характера. Правительство отмечает, что деятельность риэлторов подробно регламентирована в рамках гражданского законодательства нормами, регулирующими договоры агентирования, поручения и возмездного оказания услуг.