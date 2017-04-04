ФК «Открытие» получит недвижимость бенефициара «Росгосстраха» – РБК

ФК «Открытие» и «Росгосстрах» принципиально договорились включить в сделку об объединении несколько компаний недвижимости, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки. Речь идет о компаниях «РГС недвижимость» и «Легион-девелопмент» и, возможно, еще нескольких региональных. Эти активы стоят не меньше 20-30 млрд руб. - такова экспертная оценка только двух активов - бизнес-центров «Легион I» и «Легион III».

В декабре несколько банкиров и страховщиков рассказали «Ведомостям», что тогдашний президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над компанией «Открытию» в обмен на миноритарную долю в капитале группы. У партнеров есть идея сделать крупнейшую частную финансовую группу в России с активами в 4–5 трлн руб. и клиентской базой в 55 млн человек, по плану объединение займет весь 2017 год. Хачатуров должен получить в объединенной структуре миноритарный пакет, его размер будет зависеть от финансового состояния компании.