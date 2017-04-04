Предварительный список сносимых пятиэтажек появится в начале мая

В начале мая будет готов предварительный список московских пятиэтажных жилых домов, которые согласно новой программе реновации аварийного жилья могут попасть под снос. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

«До 1 мая мы предполагаем составить предварительный список домов для включения в программу на основании анализа обращений, писем, информации от депутатов местного самоуправления», - сказал он на расширенном заседании Совета Госдумы по вопросу реновации жилья в Москве. Как сообщил мэр, после составления списка будет проводиться голосование среди горожан, чьи дома включены в список.

«Голосование будет проходить поквартирно, система голосования отработана в "Активном гражданине", там можно четко проследить, правильно ли учтен твой голос», - пояснил он, добавив, что на опрос будет отведено около полутора месяцев. Собянин также отметил, что москвичи, дома которых не включат в этот список, смогут потребовать включения в перечень «путем голосования».

«Тогда мы запустим вторую серию голосования, чтобы включить предложения, которые были на первом этапе. Мы сделаем процедуру максимально комфортной для москвичей, чтобы ко времени принятия закона у нас уже была сверстана предварительная программа», - пояснил Собянин.