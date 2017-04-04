Власти Москвы компенсируют потери бизнеса от сноса пятиэтажек

Власти Москвы компенсируют предпринимателям потери от сноса пятиэтажек. Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что администрация города готова предоставить бизнесу различные варианты получения компенсации от потери нежилых помещений в ходе программы реновации хрущевок.

По словам градоначальника, владельцу бизнеса будут предлагать «либо компенсацию по рыночной цене, либо равнозначное соответствующее помещение, на которое он согласится, если не хочет компенсацию на рыночных условиях». Об этом мэр заявил на заседании думского совета по вопросу реновации столичного жилья. Соответствующие поправки в федеральный закон еще не внесены, однако такие нормы предлагается прописать в законодательстве.

«Будут учтены опасения, которые сейчас высказываются», - сказал мэр, уточнив, что власти города имеют «огромный опыт диалога с бизнесом». «Мы стараемся найти компромисс», - заявил он.