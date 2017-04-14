Минкультуры прорабатывает юридическую сторону передачи Ропшинского дворца «Роснефти»

При передаче Ропшинского дворца «Роснефти» форма владения может быть определена в течение трех месяцев, рассказал «Интерфаксу» замминистра культуры Олег Рыжков. По его словам, юридический механизм передачи сейчас прорабатывается. Дворец передадут компании на максимальный срок, «как минимум 49 лет», добавил чиновник.

«Сейчас прорабатывается юридическая схема для того, чтобы минимизировать сопутствующие расходы инвестора, чтобы он мог максимальные средства вложить именно в сохранение. Мы сейчас такую схему совместно с "Роснефтью" разрабатываем, и в самое ближайшее время они приступят непосредственно к обследованию всего комплекса. Параллельно будет вестись работа по заключению с ними всеобъемлющего соглашения со сроками», - рассказал замминистра.

В октябре 2016 г. сообщалось, что Минкультуры и «Роснефть» попросили президента Владимира Путина передать дворцово-парковый ансамбль «Ропша» в долгосрочную аренду нефтяной компании. В феврале министр культуры Владимир Мединский сказал, что «Роснефть» может получить дворец в аренду на 99 лет, но должна будет отреставрировать его за свой счет.

Ропшинский дворец - бывший дворец Романовых - входит в состав памятника всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников». Дворец, пребывающий в разрушенном состоянии, ведет свою историю от усадьбы, устроенной Петром I. Строительство усадьбы началось в 1725 г.