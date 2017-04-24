Ресин: Москве нужны храмы минимум на 1000 прихожан

Проекты строящихся в Москве православных храмов нуждаются в пересмотре: маленькие храмы нерентабельны, заявил советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси, депутат Госдумы Владимир Ресин.

«Проекты дальнейшего программного строительства во многом требуют пересмотра. Во-первых, они должны быть достаточно высокого уровня: несмотря на кризис москвичи хотят видеть свои храмы красивыми. Во-вторых, будущие наши объекты должны вмещать как минимум тысячу прихожан. Как показала практика, это самый оптимальный объем», - сказал Ресин.

По его словам, в торжественных случаях на службы собирается большое количество людей и существующие храмы не справляются с потоком верующих. «Поэтому маленькие храмы строить просто нерентабельно, это не решит общую проблему. Мы возводим храмы для будущих поколений, потому и вместимость их должна быть соответствующей уже не XXI, а XXII веку», - подчеркнул Ресин.

В сентябре прошлого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что строящиеся по «программе-200» храмы должны вмещать не менее 500 человек, поскольку «небольшие и маленькие храмы вместимостью 200-300 человек не отвечают требованиям такого мегаполиса, как Москва». Тогда же РПЦ заявила, что новые храмы должны быть величественными и высокохудожественными.

«Программа-200» реализуется в Москве с 2010 г., изначально она предусматривала строительство 200 храмов в спальных районах города, значительно удаленных от центра. После присоединения к Москве новых территорий Ресин говорил, что нужно будет построить 350 церквей. По данным РБК, один крупный храм в Отрадном на 500 прихожан, который строит концерн «Крост», обойдется компании в 270 млн руб.