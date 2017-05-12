Инвестиции в коммерческую недвижимость Европы выросли на 12% в I квартале

Инвестиции в коммерческую недвижимость Европы в I квартале 2017 г. выросли на 12% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 38,9 млрд евро, говорится в сообщении компании CBRE.

Общий объем инвестиций во всей Европе, включая Соединенное Королевство, составил 53,9 млрд евро (против 54,7 млрд евро в I квартале 2016 г.).

Наилучшие показатели были зафиксированы в Германии (рост на 49%, —до 12,6 млрд евро). Помимо Германии, рекордные показатели отмечены в Чехии, Венгрии, Испании и Швеции. В Великобритании объем инвестиций остается крупнейшим в Европе и составляет 15 млрд евро, хотя в начале года он сократился на 25% (на 18% в фунтах стерлингах).

«Объем инвестиций в объекты коммерческой недвижимости России в I квартала 2017 г. составил 700 млн долларов США, из которых 22% - сделки с иностранным капиталом, что представляет существенный рост по сравнению с 5,4% долей иностранных инвестиций в I квартала 2016 г.»,- говорит Елена Подлесных, директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE в России.