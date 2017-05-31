Хуснуллин: реновация не обрушит цены на квартиры в Москве

Резкого снижения или роста цен на жилье в Москве из-за программы реновации не ожидается, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Марат Хуснуллин.

«Мы проводим серьезные исследования по ситуации на рынке недвижимости. По нашим прогнозам, программа реновации не окажет серьезного влияния на стоимость жилья», — заявил Хуснуллин. Однако он отметил, что пока нельзя точно спрогнозировать, как проведут себя цены на жилье. В настоящее время расчетами занимаются аналитики нескольких институтов, при анализе закладываются примерно 50 параметров.

Он отметил, что «цены на недвижимость не рухнут». «Скорее всего, цена будет расти в пределах инфляции», - сказал Хуснуллин, отметив, что «в тоже время возможны какие-то колебания цен по отдельным сегментам в диапазоне плюс-минус 5%».