Предложение новостроек в новой Москве выросло за год почти 30% – мэрия

В I квартале 2017 г. в новостройках новой Москвы продавалось 10 722 квартиры, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин (данные приводятся на сайте ведомства).

За год число новостроек увеличилось почти на 30%. «Если сравнить с I кварталом 2016 г., то рост налицо: год назад в этом периоде было всего 7750 квартир», – рассказал Жидкин.

Он добавил, что три года назад 60–70% квартир в новостройках ТиНАО составляли студии и «однушки». В настоящее время этот сегмент уменьшился до 45–47%, а доля двух- и трехкомнатных квартир выросла до 52%.

За пять лет на присоединенных территориях введено более 10 млн кв. м различной недвижимости, в том числе 8 млн кв. м жилья.