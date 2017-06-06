Победители архитектурного конкурса по реновации получат по 11 млн рублей – мэрия

Около десяти архитекторов подали заявки на городской конкурс по реновации, сообщил в ходе открытого семинара для архитекторов и проектировщиков главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает «РИА Новости».

«Заявки есть, их немного, на текущий момент порядка десятка. Но у нас активно работает телефонная линия, мы видим, что люди готовятся. Думаю, что в итоге заявок будет больше», — отметил он.

По словам Кузнецова, также очень много поступает обращений на предмет участия в конкурсе от региональных и иностранных архитекторов.

Победителей архитектурного конкурса по реновации жилищного фонда Москвы могут объявить 10 ноября 2017 г., передает агентство городских новостей «Москва». «Из всех участников мы выберем 20 финалистов - по четыре концепции на каждую из пяти площадок. Постараемся сделать наиболее равные составы. Финалистам конкурса будет выделено по 3 млн руб. Затем из финалистов будет выбрано пять победителей на каждой из площадок. Победители будут работать дальше над своей концепцией и получат на это дополнительный гонорар в 8 млн руб.», - сказал Кузнецов (цитата по агентству «Москва»).

«В итоге 11 млн руб. – это те деньги, которые победитель получит за разработку проекта и сопровождение его на дальнейшем этапе», - заключил Кузнецов, слова которого приводит агентство РИАМО.

В конце мая Москомархитектура дала старт приёму заявок на участие в конкурсе по разработке концепции облика пилотных кварталов в рамках программы реновации жилья в Москве. Участникам конкурса будет предложено ориентироваться при работе со «средневзвешенным районом под реновацию» на обязательное зонирование территории кварталов. Таким образом, в пилотных кварталах в результате должно быть деление на дворы, улицы, площади и так называемую «третью функцию», то есть место для развлечений и совместной активности горожан.