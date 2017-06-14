Дума утвердила законопроект о реновации в окончательном чтении

Законопроект о реновации жилья прошел третье чтение в Госдуме, сообщает агентство «Москва». Закон нужен, поскольку после завершения программы комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения в Москве остается «значительный объем морально и физически устаревшего жилищного фонда, требующего срочного обновления», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Перед началом рассмотрения поправок у здания Думы собрались противники принятия этого закона. На пикете был задержан лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Критики законопроекта считают, что он нарушает право на собственность. В день вступления закона в силу будет прекращено расширение списка домов, подпадающих под снос по программе реновации, напоминает «Интерфакс». Когда закон пройдет через Совет Федерации и будет подписан президентом, пока не известно. Решение о выходе из программы жильцы дома смогут принять на любом этапе программы, за это должны проголосовать более 1/3 собственников и жильцов, проживающих по договорам социального найма.

В законопроекте указано, что попавшие под реновацию жильцы смогут получить равнозначное жилое помещение или равноценное. При переселении в равнозначное жилое помещение количество комнат будет соответствовать количеству комнат в освобождаемом жилом помещении, а жилая и общая площадь будет не меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения. При этом на практике предоставление равнозначных жилых помещений будет осуществляться с учетом конструктивных особенностей современных квартир, что, как правило, приведет к увеличению площади новой квартиры по сравнению с квартирой, расположенной в старом, сносимом доме, передает агентство.

«Переселение жителей будет осуществляться в тот же район проживания. При этом в соответствии с существующей практикой реализации комплексной программы реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения более 92% жителей переселяются в дома, находящиеся в том же районе», - отмечается в пояснительной записке. Как передает «Москва», из пояснительной записки следует, что в новых домах, куда будут переселять из сносимого жилья, должна увеличиться и площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров, подвалов. Отмечается, что в целом, по рыночной оценке, увеличение стоимости предоставляемых новых квартир по сравнению со стоимостью освобождаемых квартир может составить до 35%.

Предполагается, что под снос могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 г. и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Аварийным домам реновация не грозит, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Закон предусматривает создание фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве, который сможет выступать как заказчиком нового строительства, так и непосредственно застройщиком.

Под реновацией в законе понимается совокупность мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фонда в городе, обеспечения устойчивого развития жилых территорий, создания благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств и благоустройства территории и предусматривающих комплексное обновление среды проживания граждан.