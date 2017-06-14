Собянин продлил на месяц голосование о включении домов в программу реновации

Мэрия Москвы продлила на месяц голосование жильцов на общих собраниях о включении их домов в программу реновации. Это «В контакте» сообщил мэр города Сергей Собянин. Он напомнил, что 14 июня Дума приняла законопроект о реновации в окончательном, третьем чтении и что после вступления всего закона в силу администрация города не имеет права расширять программу реновации за счет дополнительных домов. Проголосовать «за» можно только до вступления закона в силу. Эту поправку мэр назвал жесткой, но разумной: «Если дом вошел в программу, его жители могут быть уверены в том, что их не подвинут в очереди на расселение», а «если дом не вошел в программу, можно больше не волноваться за его дальнейшую судьбу».

«Голосование в "Активном гражданине" и МФЦ завершается завтра. Итоги по каждому дому будут опубликованы через 2-3 дня, - написал Собянин. - Вместе с тем с учетом поправки об ограничении срока включения домов в программу мы приняли решение продлить срок проведения общих собраний еще на один месяц». По его словам, это даст возможность жильцам неопределившихся домов еще раз все обдумать и принять окончательное решение.

На 14 июня из 4546 домов, включенных в программу реновации, 450-470, или около 10%, не набрали необходимых голосов двух третей жильцов, чтобы окончательно попасть под снос. Это ТАСС сказал в среду представитель мэрии. По его словам, порядка 80-90% жителей голосовали за снос, если дом находится в плохом техническом состоянии. Если же дом был в удовлетворительном состоянии, необходимого большинства голосов не набиралось. Всего количество проголосовавших приблизилось к 70%, сказал собеседник агентства и добавил, что такой явки в городе не было ни на одних выборах и что посрамлены скептики, которые говорили, что будет много молчунов.

В 33 домах прошли собрания собственников и нанимателей жилья, где были приняты решения против включения в программу реновации, при этом часть протоколов оказалась сфальсифицирована, заявил представитель мэрии. При этом администрация получила 500 протоколов собраний жильцов домов с заявкой о дополнительном включении в программу.