Glorax Development вложит 30 млрд рублей в строительство жилья на Васильевском острове

Glorax Development планирует вложить 30 млрд руб. в 450 000 кв. м жилья на намывной территории Васильевского острова.

В ближайшее время компания начнет строительство первой очереди – двух отдельно стоящих жилых корпусов общей площадью 56 000 кв. м на 573 квартиры с паркингом на 319 машиномест, сообщил управляющий партнер компании Дмитрий Коновалов. Завершить первую очередь планируется в I квартале 2020 г. Весь проект под названием Golden City рассчитан на 7,5 г., до 2024 г. На 15 га компания намерена возвести 450 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости.

Финансовым партнером проекта выступает банк «Санкт-Петербург», который является собственником участка.

Дмитрий Коновалов сообщил, что до конца года Glorax Development планирует приобрести еще два участка в Центральном районе Петербурга, потратив на это 500-600 млн руб. По его словам, на этих участках компания планирует построить дома бизнес-класса. Параметры новых проектов он не уточнил. По его словам, сделки по приобретению этих участков пока не закрыты.