АФК «Система» предъявлен иск на 3,6 млрд рублей из-за недостроя отеля Hyatt в Ростове

ООО «Феретти» (Ростов-на-Дону) требует через суд взыскать 3,6 млрд руб. убытков с ПАО «АФК "Система" и его структур - ВАО "Интурист", МТС-банка. Соответствующий иск направлен в Арбитражный суд Ростовской области, передает "Интерфакс".

«Феретти» представляет интересы ООО «Малбак инвестментс лимитед» (Кипр), ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» (Ростов-на-Дону), «Бекаерт лимитед» (Британские Виргинские острова), Игоря Горина и Андрея Демишина.

В иске «Феретти», который имеется в распоряжении «Интерфакса», в частности, говорится, что в сентябре 2013 г. «МКЦ-Росевродевелопмент» заключил кредитное соглашение на строительство конгресс-центра Hyatt Regency. Поручителями выступили И. Горин и А. Демишин, залогодателями — «Феретти», «Малбак инвестментс димитед», «Бекаерт лимитед», которые в качестве обеспечения заложили свои доли в уставном капитале «МКЦ-Росевродевелопмент».

В связи с экономическим кризисом стоимость строительства объекта возросла, возникла необходимость в дополнительном финансировании.

"На международном инвестфоруме "Сочи-2016" АФК "Система" заявила о том, что будет выступать соинвестором строительства. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Однако впоследствии оказалось, что данные действия потенциального соинвестора направлены на срыв строительства центра в целях причинения убытков группе лиц и в целях недопущения на рынок гостиничных услуг пятизвездочного уровня нового субъекта рынка», — говорится в иске.

Из документа следует, что группа компаний «Гостиница "Дон-Плаза", которая фактически составляет гостиничный бизнес поручителей А. Демишина и И. Горина, находится в кредитной зависимости от МТС-банка в связи с заключением более десяти договоров на различные суммы - от 7,5 млн до 300 млн руб.

Комментируя «Интерфаксу» действия компании «Феретти», в АФК «Система» сообщили, что «непонятна суть ее претензий».

"Группа АФК "Система" не имеет никакого коммерческого интереса в участии в строительстве или использовании отеля Hyatt в Ростове. Нас интересует исключительно вопрос возврата долга входящему в группу АФК "Система" МТС-банку компанией "Интурист в Ростове-на-Дону", — отметил представитель компании.

Ранее сообщалось, что ОАО «Интурист в Ростове-на-Дону» и гостиничный оператор Hyatt в 2007 г. подписали соглашение об управлении гостиницей Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, на строительство которой планировалось направить $150 млн.

Изначально ввод проекта планировался в 2009 г., затем срок несколько раз отодвигался, последний раз - на 2017 г. в связи с проблемами в финансировании.

Отель Hyatt рассчитан более чем на 200 номеров и 20 апартаментов, будет иметь трансформируемые банкетные залы, офисы, фитнес- и спа-центры, подземные и надземные стоянки. Планируется, что комплекс ежегодно будет обслуживать около 60 000 человек и проводить свыше 1600 мероприятий.