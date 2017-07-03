На строительство Второго кольца метро будет потрачено около 380 млрд рублей

Суммарная стоимость всех участков Второго кольца метро в Москве составляет 378,9 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Самым дорогим участком нового кольца является первый радиус от станции "Деловой центр" до станции "Нижняя Масловка" протяженностью 12,4 км. Это объясняется глубиной линий и очень непростыми гидрогеологическими условиями, в которых приходится строить. Стоимость работ на этом участке составит 83,6 млрд руб.», – отметил Бочкарев.

По его словам, самым дешевым участком станет южный радиус – от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская». «С реконструкцией действующего участка метро между станциями "Каширская" и "Каховская" работы обойдутся в 48,2 млрд руб.», – сказал Бочкарев.

Руководитель департамента подчеркнул, что окончательная сумма стоимости строительства нового кольца может еще «незначительно измениться».

Как ранее сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, замкнуть кольцо с 31 станцией планируется в 2020–2021 гг.