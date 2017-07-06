Хуснуллин сказал, когда появятся окончательные списки домов под реновацию

Первые дома по программе реновации будут снесены и расселены до конца года, а их окончательные списки появятся до конца июля, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на открывшемся в Москве VII урбанистическом форуме.

«Окончательные списки сноса и расселения будут готовы до конца месяца. Сейчас ведется серьезная работа по формированию очередности и порядка расселения домов. Надо увязать массу строительных и организационных вопросов», - сказал Хуснуллин.

По его словам, у города в собственности порядка 4000 квартир общей площадью порядка 1 млн кв. м и их можно использовать для переселения. Всего в программу попадают около 5000 домов.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщал, что очередность сноса и расселения первых домов по программе реновации может быть определена к концу осени. Голосование по вопросу программы реновации проходило с 15 мая по 15 июня. Предполагалось, что принять решение о судьбе дома на общих собраниях собственников помещений можно будет также до 15 июня, однако мэр Москвы Сергей Собянин своим постановлением продлил срок проведения таких собраний до 15 июля.