Строительный цикл жилья в Москве составляет три года – мэрия

Длительность строительного цикла для жилых проектов в Москве составляет три года, сообщил начальник управления оптимизации и контроля процедур в градостроительной сфере Департамента градостроительной политики столицы Рафаэль Луганский, слова которого приводятся на сайте Мосстройкомплекса.

По словам Луганского, речь идет о процессе от идеи до ввода дома в эксплуатацию. «До получения разрешения на строительство проходит порядка шести месяцев», - рассказал Луганский.

Он отметил, что власти Москвы стараются максимально оптимизировать сроки строительства в рамках программы реновации жилья.