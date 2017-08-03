АИЖК увеличило чистую прибыль на 16% за полгода

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) в первом полугодии 2017 г. увеличило чистую прибыль по МСФО на 16,2% до 6,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении АИЖК.

Чистые процентные доходы АИЖК сократились за полугодие на 8,7% до 9,3 млрд руб. Чистый операционный доход от инвестиционной недвижимости составил 283 млн руб.

Портфель ипотечных активов агентства по состоянию на 30 июня составил 316,7 млрд руб., увеличившись с начала года на 16,4%.

Портфель арендного жилья и апартаментов вырос за полгода на 75% до 23,6 млрд руб.

АИЖК создано в 1997 г., 100% акций агентства принадлежит государству.