К Третьяковке на Крымском валу пристроят пятиэтажный корпус

В Москве реконструируют корпус Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Москомстройинвеста, это решила градостроительно-земельная комиссия. Облик здания будет сохранен. Но после реконструкции общая площадь музея вырастет с 61 700 кв. м до 78 900 кв. м.

«Увеличение площади произойдет за счет возведения пятиэтажного строения во внутреннем дворе здания на месте двухэтажной перемычки», - рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Проект будет вынесен на публичные слушания.

Основное здание Третьяковки находится в Лаврушинском переулке.