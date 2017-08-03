«Ростелеком» планирует осенью выставить на торги часть недвижимости

«Ростелеком» определил перечень объектов, которые будут выставлены на торги осенью. Об этом рассказал президент компании Михаил Осеевский.

По его словам, компания собирается получить «неплохой результат» уже в 2017 г.

Осеевский уточнил, что новый менеджмент «Ростелекома» уже провел полный аудит объектов недвижимости и разделил ее на две группы. «По первой части определен перечень объектов, который будет выставлен на торги осенью этого года. Планируем получить неплохой результат уже в 2017 г.», - пояснил он. Вторая группа объектов требует времени для вывода технологического оборудования, добавил он.

Осенью 2015 г. «Ростелеком» создал фонд по управлению недвижимостью, куда передал объекты для продажи и аренды, а также редевелопмента и репозиционирования.