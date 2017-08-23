В Москве проведут реконструкцию трамвайных путей

В текущем году в Москве начнется капитальный ремонт трамвайных путей - будет проведена реконструкция 20,05 км путей, говорится в сообщении ГУП «МосгортрансНИИпроект», который является автором проектов капремонта.

При проектировании участков, которые будут реконструированы, впервые применялись 3D-технологии. Они «позволили автоматизировать расчеты и таким образом исключить ошибку человеческого фактора».

На трамвайных путях заменят рельсы и дорожное покрытие, запроектируют автоматизированные стрелочные переводы. Это повысит плавность хода, увеличит скорость и безопасность движения трамваев. Кроме того, на всех объектах будут отремонтированы контактная сеть и системы водоотвода. Проект ремонта также включает строительство на их протяжении высоких остановочных платформ для пассажиров, в том числе маломобильных. Поставят новые остановки.

Программа рассчитана на 2017–2019 гг. Всего за эти три года будет обновлено более 60 км линий. Это 14% от общей протяженности трамвайной сети в Москве - 417 км. Согласно регламенту, работы по капитальному ремонту и замене трамвайных путей должны производиться не реже, чем один раз в десять лет.