Только 5% россиян полностью удовлетворены качеством услуг ЖКХ – Domofond.ru

Лишь 5% россиян полностью довольны качеством жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Более 68% ими недовольны, а остальные 26,7% отметили, что в целом удовлетворены работой коммунальных служб, однако периодически сталкиваются с проблемами. Такие данные содержатся в исследовании компании Domofond.ru.

В ходе исследования эксперты Domofond.ru опросили более 4500 респондентов. Большинство из них проживает в городах с населением менее 1 млн человек, около 35% – в городах-миллионниках. В ходе исследования выявлялись основные проблемы в сфере ЖКХ, с которыми сталкиваются жители страны, а также то, насколько, по мнению граждан, оправданы текущие тарифы на коммунальные услуги.

По результатам опроса выяснилось, что в Москве доля респондентов, положительно оценивающих качество услуг, превышает общероссийский показатель более чем вдвое и составляет 13%.

Основные нарекания со стороны респондентов вызывают ремонт домов (62%), состояние дворов (48%) и водоснабжение (45%). В меньшей степени пользователи не удовлетворены общением с сотрудниками управляющих компаний и общим состоянием домов (44%). Наименее проблемные вопросы – это газо- и электроснабжение: качество этих услуг не устраивает 8% и 18% соответственно. Кроме того, в числе дополнительных проблем участники опроса отмечали качество и температуру воды, несвоевременное обслуживание мусоропровода и лифтов, а также недоступность инфраструктурных объектов для маломобильных групп населения.

Подавляющее большинство россиян (75%) также недовольны текущими тарифами на услуги, а более 88% – их регулярным повышением.

Согласно российским законам, при неудовлетворительном качестве предоставления жилищно-коммунальных услуг собственники могут потребовать компенсацию морального вреда и взыскание штрафа с управляющей компании. Однако результаты опроса показывают, что об этом праве осведомлены только 33% респондентов (в Москве и Санкт-Петербурге показатель чуть выше – 38% и 35% соответственно). На практике его реализуют лишь 19% опрошенных (в Москве и Санкт-Петербурге – 28% и 21%).