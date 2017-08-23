«Ювенал» отремонтирует дороги в Петербурге за 1 млрд рублей

Дороги в Московском районе отремонтирует ЗАО «Ювенал» за 990 млн руб. (входит в ЗАО «Пилон», руководитель Марина Блиадзе), следует из документов на сайте госзакупок. Компания выиграла соответствующий электронный аукцион, ее конкурентом был «Пилон» (председатель совета директоров Мевлуди Блиадзе), который предложил такую же цену. Максимальная стоимость контракта составляла 994 млн руб. Электронный аукцион состоялся 18 августа, результаты стали известны сегодня. По условиям контракта «Ювенал» должен отремонтировать дороги, установить бортовые камни и нанести разметку до 1 ноября. Гарантия на дорожное покрытие - четыре года.

«Ювенал» редко участвует в государственных конкурсах. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. их было всего два, в одном из них - на ремонт дорог в Ленобласти за 170 млн руб. - компания победила. В 2015 г. «Ювенал» ремонтировал дороги в Кировском районе за 157 млн руб.

Электронный аукцион на ремонт дорог Адмиралтейского, Выборгского, Петроградского и Центрального районов Петербурга выиграло ООО «А-проект» за 133 млн руб. Дороги в Кронштадте отремонтирует ООО «Лемминкяйнен строй» за 184,6 млн руб. Конкурентом подрядчиков на обоих конкурсах было ЗАО «Трест». Конкурс на ремонт дорог Пушкинского района (максимальная цена контракта -140 млн руб.) не состоялся. На него было подана одна заявка - от «Треста», но конкурсная комиссия сочла ее не соответствующей требованиям закупки.