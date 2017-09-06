На программу «Ипотека и арендное жилье» планируют выделить 20 млрд рублей в 2018 году

Государство планирует выделить 20 млрд руб. на программу «Ипотека и арендное жилье» в 2018 г., заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках Восточного экономического форума.

«Уже можно говорить о том, что на уровне председателя правительства поддержано продолжение и финансирование в объеме 20 млрд руб. на будущий год программы в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье". Это чисто федеральные деньги, плюс (будет) софинансирование со стороны субъектов РФ на инфраструктуру - в первую очередь, это будет социальная и внутриквартальная инфраструктура», - сказал Мень.