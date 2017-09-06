В Москве возникли проблемы с оплатой парковки через sms

В Москве затруднена оплата парковок с помощью sms в настоящее время, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на контакт-центр «Московский транспорт». Есть технические проблемы со стороны операторов сотовой связи, говорится в сообщении.

Контакт-центр рекомендует пользоваться другими способами оплаты.

В сообщении на сайте «Московского паркинга» говорится, что есть временные ограничения в sms-пополнении парковочного счета у абонентов оператора МТС. Абонентам предлагается пополнить парковочный счет с помощью банковской карты через приложение «Парковки Москвы» или через личный кабинет на сайтах parking.mos.ru и mos.ru.