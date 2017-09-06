В Москве завершилась реставрация памятника Пушкину

Реставрация памятника Александру Сергеевичу Пушкину, установленного в центре Москвы, завершена, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

«В начале сентября накануне Дня города реставраторы сняли строительные леса с памятника», - уточнили в Мосгорнаследии.

Реставрационные работы начались летом прошлого года и были разбиты на два основных этапа. В ходе первого этапа были восстановлены художественные цепи вокруг памятника, проведена реставрация его основания, облицовочные плиты отчистили и укрепили.

Во время второго этапа отреставрировали саму скульптуру. Она была очищена от сажи, пыли и копоти, были устранены дефекты, при этом была сохранена сформировавшаяся патина (зеленоватый налет на металле).

На завершающем этапе было выполнено локальное химическое патинирование для выравнивания цвета, устранения бликов и резких цветовых переходов.