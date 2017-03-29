Реставрация памятника Пушкину не связана с протестами – власти Москвы

Реконструкция памятника Александру Пушкину на Пушкинской площади в Москве была запланирована год назад и не связана с политическими акциями. «Мы еще в прошлом году начали эту работу: специалисты-технологи из Санкт-Петербурга должны были изучить состояние памятника, они разработали свои рекомендации, и с началом нового сезона эти работы продолжены. Мы не могли предугадать год назад никакие политические события», – рассказал замруководителя департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев.

Планы реконструкции памятника были готовы еще в ноябре, подчеркнул заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. «Мы с коллегами договорились, что дождемся теплого сезона и начнем», – добавил он.