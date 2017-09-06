Структура Романа Авдеева купит британскую инвесткомпанию Otkritie Capital

Концерн «Россиум» Романа Авдеева покупает компанию Otkritie Capital International Limited, зарегистрированную в Великобритании, говорится в сообщении концерна.

«Для концерна "Россиум" данная сделка рассматривается как возможность укрепить конкурентные преимущества и улучшить продуктовое предложение. Приобретение Оtkritie Capital International Limited даст ощутимый синергетический эффект с существующим бизнесом концерна "Россиум" и мощный стимул к дальнейшему эффективному развитию бизнеса по операциям на финансовых рынках», - приводятся в сообщении слова Авдеева.